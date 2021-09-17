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В Башкирии на избирательный участок отдать свой голос пришла 100-летняя жительница

17 сентября 2021, 10:41
Фото: vk.com
Залифа Низамутдиновна из села Караталово Чекмагушевского района лично посетила участок.

Жительница села Караталово Чекмагушевского района Башкирии лично посетила избирательный участок несмотря на почтенный возраст. Об этом в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Реканс Ямалеев. Известно, что Залифе Низамутдиновне в июне исполнилось 100 лет и, по словам главы, женщина сама отказалась голосовать на дому. Так, с тросточкой и в парадном костюме долгожительница пришла на избирательный участок.

— За свой век ни разу не пропустила выборы и добросовестно исполняла свой долг, — цитирует Ямалеев долгожительницу.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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