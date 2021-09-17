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Открылся инфоцентр Партии пенсионеров по наблюдению за выборами

17 сентября 2021, 10:52
Фото: pensioner.party
В избирательном штабе Партии пенсионеров открылся информационный центр по наблюдению за выборами. Ему предстоит отслеживать ход голосования на протяжении всех трех выборных дней.

По словам председателя президиума центрального совета Партии пенсионеров Владимира Ворожцова, он станет местом сбора сообщений о нарушениях.

Как сообщает novostivolgograda.ru, по данным Ворожцова, в федеральный список Партии пенсионеров включено 269 кандидатов. И еще 187 человек станут бороться за места в российском парламенте в одномандатных округах.

«Мы придаем парламентским выборам огромную значимость», - объясняет Ворожцов начало работы информационного центра. Он считает, что их результаты скажутся на ситуации в России.

По информации заместителя председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрея Широкова, в регионах наблюдать, как идет голосование, предстоит 34 тысячам наблюдателей. Они будут работать минимум на каждом третьем избирательном участке. Так, в поле их зрения окажется большинство регионов с высокой плотностью населения, например в Московской и Ленинградской областях. Помимо этого, немало наблюдателей от Партии пенсионеров станут работать на участках Дальнего Востока и в средней полосе России.

«Наш информационный центр будет своевременно сообщать обо всех нарушениях, выявленных нашими наблюдателями и сторонниками», – говорит он.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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