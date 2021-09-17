Открылся инфоцентр Партии пенсионеров по наблюдению за выборами

По информации заместителя председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрея Широкова, в регионах наблюдать, как идет голосование, предстоит 34 тысячам наблюдателей. Они будут работать минимум на каждом третьем избирательном участке. Так, в поле их зрения окажется большинство регионов с высокой плотностью населения, например в Московской и Ленинградской областях. Помимо этого, немало наблюдателей от Партии пенсионеров станут работать на участках Дальнего Востока и в средней полосе России.