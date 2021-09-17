Нобелевский лауреат Новоселов рассказал о поддержке молодых ученых

Премии будут выдавать в несколько этапов – отбор и оценка экспертного сообщества по уровню важности проекта. По каждому направлению будет создан свой ученый совет, который составит свой список номинантов на премию и передаст все шорт-лист в комитет премии. Работы молодых ученых будут приниматься не только на русском, но и на английском. Особое внимание будет обращено на начинающих ученых. Новоселов также сказал, что науку необходимо поддерживать не только в Год науки.