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Нобелевский лауреат Новоселов рассказал о поддержке молодых ученых

17 сентября 2021, 17:05
Константин Новоселов, нобелевский лауреат по физике, планирует запустить проект по выплатам премий молодым ученым в России. Премию учредил Сбер. Об этом стало известно после открытия лаборатории по созданию «умных» материалов при поддержке предпринимателя Владимира Потанина.

В 2010 году Новоселов получил Нобелевскую премию по физике за открытие новой аллотропной модификации углерода - графена. О том, что ученый открыл свою лабораторию, стало известно в этом году. Владелец «Интерроса» Владимир Потанин инвестировал в данный проект 500 миллионов рублей, тем самым обеспечил работу лаборатории на 5 лет. Новоселов говорит о том, что графен перешел из фундаментальной науки в прикладную, поэтому сейчас он занимается новыми проектами. Об этом сообщает сайт newizv.ru.

Ученый также отметил, что его команда пытается создавать материалы, обладающие памятью, которые способны подстраиваться под окружающие условия и менять собственную конформацию исходя из внешних условий.

14 сентября Сбер сделал объявление, что Новоселов будет сопредседателем новой премии. Каждый год ее будут выдавать ученым, которые проводят исследования и делают новые открытия на территории нашей страны. Номинанты ничем не будут ограничены, поскольку премия будет охватывать науки о жизни, физику и математику.

Премии будут выдавать в несколько этапов – отбор и оценка экспертного сообщества по уровню важности проекта. По каждому направлению будет создан свой ученый совет, который составит свой список номинантов на премию и передаст все шорт-лист в комитет премии. Работы молодых ученых будут приниматься не только на русском, но и на английском. Особое внимание будет обращено на начинающих ученых. Новоселов также сказал, что науку необходимо поддерживать не только в Год науки.

Он сообщил, что не так давно начал поддерживать контакт с Германом Оскаровичем Грефом и через это самое общение пришла идея премии. Хотя скорее всего, она ранее была придумана в Сбере, а Новоселов с Грефом только подтолкнули ее к реализации. Новоселов считает: «Поддерживать науку нужно все время».

Отбор участников уже начался, и весной следующего года планируется объявить номинантов. Размер премии, которую получит каждый номинант, составляет 20 миллионов рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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