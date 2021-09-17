Кто уже успел проголосовать в Башкирии на выборах в Госдуму

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров исполнил гражданский долг на своем участке в полдень.
На УИК №3484 свой голос отдал глава администрации Уфы Сергей Греков.
На избирательный участок № 175 пришел отдать свой голос и экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов. Он, как и другие голосующие, отметил ажиотаж на участках.
«Я сегодня, как и всегда, пришёл первый голосовать на участок, — сказал Динар Загитович. — Людно стало полчаса спустя после открытия — многие горожане постарались выразить свои гражданские позиции по пути на работу».
Свой голос отдал и вице-премьер Башкирии Азат Бадранов. Он проголосовал на участке УИК 107, расположенном в здании уфимской гимназии № 3. По словам Бадранова, на голосование у него ушло 40 минут.
«Практически полчаса пришлось стоять в очереди для получения бюллетеня, а потом — чтобы проголосовать, опустив бюллетень в урну», — рассказал вице-премьер.
Вице-спикер Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова проголосовала на избирательном участке № 417 в Уфе