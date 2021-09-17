Хабиров объяснил 1000 рублей «детям войны» в Башкирии тратами на борьбу с пандемией

Примечательно, что на самой встрече Радий Хабиров обратился к ветеранам ВОВ с просьбой «поберечь здоровье» из-за угрозы заражения новым вирусом, которая сохраняется и сегодня. При этом сам глава Башкирии находился на мероприятии без маски, о чем свидетельствуют фотографии с «Часа детей войны». На этот случай видимо и предусмотрено еще одно новшество – право на внеочередное оказание детям войны медицинской помощи.