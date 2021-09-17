Хабиров объяснил 1000 рублей «детям войны» в Башкирии тратами на борьбу с пандемией

Вчера, 16 сентября, в уфимском кинотеатре «Родина» состоялась встреча «Час детей войны», на которой Радий Хабиров общался с ветеранами войны и гражданами, получившими статус детей войны. Скромный размер новой выплаты руководитель региона объяснил тем, что бюджет республики выделил много средств на борьбу с пандемией коронавируса. При этом он заявил, что именно дети войны заложили фундамент экономики страны.
Примечательно, что на самой встрече Радий Хабиров обратился к ветеранам ВОВ с просьбой «поберечь здоровье» из-за угрозы заражения новым вирусом, которая сохраняется и сегодня. При этом сам глава Башкирии находился на мероприятии без маски, о чем свидетельствуют фотографии с «Часа детей войны». На этот случай видимо и предусмотрено еще одно новшество – право на внеочередное оказание детям войны медицинской помощи.