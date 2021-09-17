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Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом

17 сентября 2021, 11:03
Фото: 1mediainvest.ru
По словам Хабирова, правительство Башкирии ломало «преступную систему».

В социальных сетях глава Башкирии рассказал о поставке новых автобусов для государственного перевозчика «Башавтотранс». Хабиров отметил, что все автобусы предназначены для маршрутов городского транспорта Уфы. Также, между делом, политик извинился «за те неудобства, которые были в эти годы».

Мы ломали, по сути, преступную систему организации автобусного маршрутного движения. Было непросто, но я подчеркиваю, что всё будет очень хорошо

— Радий Хабиров.

Ранее мы писали, что Башкирия закупила 120 автобусов среднее класса и планирует закупку еще 100, но уже большого класса. Известно, что новые автобусы будут распределены по самым популярным маршрутам, что позволит сократить время ожидания общественного транспорта. Всего власти республики планируют приобрести в лизинг 220 автобус как среднего, так большого класса за 2,1 миллиарда рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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