Эксперт дал оценку идее запрета въезда на платные трассы для водителей-должников

Помимо этого, ожидается введение новых правил для владельцев автотрасс. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “КоммерсанЪ”. Водители могут потребовать возмещение, если шоссе не соответствует стандартам качества. Существующие нормативы могут быть скорректированы в 2022 году. Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с iReactor прокомментировал нововведения.