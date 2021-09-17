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«Дворник Юра из Уфы» стал почетным гостем премии «Мужчина года» от журнала GQ

17 сентября 2021, 06:15
Фото: фото из соцсетей
На фотографиях с мероприятия уфимского дворника с инвалидностью его легко можно принять за звезду Голливуда Мэттью Макконахи

Уфимец Юрий Ветлугин, более известный как «Дворник Юра из Уфы»был приглашен в качестве почетного гостя на премии «Мужчина года» от GQ. Вчера, 16 сентября он побывал на грандиозном мероприятии в сопровождении своего соседа по двору, друга детства и благодетеля уфимского фотографа Романа Филиппова.

На своей страничке в соцсети Юрий Ветлугин поделился впечатлениями, коротко, но емко

Вчера я подметал уфимские дворы, а сегодня я почётный гость на ежегодной премии «Мужчина года» от GQ. Тусуюсь с бомондом, делаю фоточки. Крутяк!Юрий Ветлугин

Напомним, Роман Филлипов прошедшей зимой обнародовал историю Юры, которого вокруг пальца обвели мошенники, чуть не лишив его жизни. Юре удалось сбежать от злодеев, но в качестве напоминания у него осталось около 700 тысяч рублей долгов, которые аферисты оформляли на Ветлугина в микрофинансовых кредитных организациях. Долги Юры неравнодушная аудитория покрыла буквально за несколько дней, причем с лихвой, оставшаяся сумма пошла на ремонт комнаты Юрия.

Мало того, после того, как общественность узнала историю Юры и увидело обычного дворника в кадре, ему стали поступать предложения о работе моделью. Юрий с удовольствием принимает их и успешно совмещает карьеру дворника и модели.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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