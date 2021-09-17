«Дворник Юра из Уфы» стал почетным гостем премии «Мужчина года» от журнала GQ

Напомним, Роман Филлипов прошедшей зимой обнародовал историю Юры, которого вокруг пальца обвели мошенники, чуть не лишив его жизни. Юре удалось сбежать от злодеев, но в качестве напоминания у него осталось около 700 тысяч рублей долгов, которые аферисты оформляли на Ветлугина в микрофинансовых кредитных организациях. Долги Юры неравнодушная аудитория покрыла буквально за несколько дней, причем с лихвой, оставшаяся сумма пошла на ремонт комнаты Юрия.