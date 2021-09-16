Восточный выезд, протест Шакши и унитазы в детсадах. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии работники мусорного полигона обратились к Хабирову из-за отсутствия работы. Сотрудники мусорного полигона «Эко-сити» записали видеообращение главе Башкирии с просьбой загрузить их работой и опубликовали в сети. Исходя из видео стало известно, что поставки мусора на полигон сильно уменьшились за последние два года. Так, раньше, по словам рабочих, мусор поступал в объеме 200-300 тонн, однако сейчас всего 30-40 тонн, в результате чего многие сотрудники попали под сокращение. Сообщается, что на линии «в лучшие годы» было занято 60 человек, сейчас, по словам рабочих, штат состоит из 20-23 человек.