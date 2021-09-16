В Уфе закупили 120 новых автобусов для общественного транспорта

Напомним, что на прямой линии с гражданами региона глава Башкирии сделал два заявления, которые касаются общественного транспорта. Первое, что «чудовищные» ПАЗики до конца года исчезнут с автобусных маршрутов, как пояснил Хабиров, это вопросы этики и безопасности. Однако несмотря на всю «чудовищность», транспорт будет направлен в другие города Башкирии, где судя по всему ПАЗики будут смотреться вполне уместно. Второе заявление как раз о том, что в Уфе до конца года планируется закупить к данным 120 автобусам среднего класса еще и 100 автобусов большого класса.