В Уфе открылась первая в Башкирии нейростудия для особенных детей

Если реабилитация – это процесс восстановления утраченной способности, например, после болезни, то абилитация развивает еще несформированные функции и навыки у детей.
В Центре лечение направлено на предотвращение развития различных патологий и инвалидности, применяются дополнительные методы восстановления детей с тяжелыми заболеваниями слуха и зрения, нервной системы и двигательного аппарата. И теперь ежедневно более 50 малышей могут получать необходимое им лечение.
В 2021 году завершены работы во второй очереди Центра – нейростудии «Баланс здоровья». По проекту выполнен капитальный ремонт двухэтажного административного здания, на территории в почти 500 кв. м. обустроены залы гидрореабилитации, скалолазания, сенсорно-динамический зал «Дом Совы», тренажерный зал для детей и родителей, кабинеты арт-терапии, танцетерапии и зал светящихся картин для создания ассоциативных связей между двумя полушариями мозга.
Как и центр абилитации, нейростудию построили при поддержке «Башнефти».
«Благодаря помощи башкирских нефтяников появился наш абилитационный центр, а теперь мы еще открываем уникальную для Республики Башкортостан нейростудию. У нас самое современное оборудование, которое позволяет качественно оказывать помощь детям, – отметила Файруза Латыпова, основательница Центра абилитации «Любимый малыш». – Например, аппарат, который позволяет с помощью ультразвуковых датчиков отслеживать движения ребенка и преобразовывать их в музыку и изображение. Таким образом идет стимуляция тех участков мозга, которые у ребенка еще не работают. Также у нас есть техника для глубокого исследования мозга ребенка на наличие патологий».
В Центре внедрена европейская модель абилитации, которая доказала свою эффективность во всем мире. Акцент делается на индивидуальный подход к каждому ребенку, оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи.
Центр абилитации и нейростудия для детей является уникальным медицинским учреждением для Республики Башкортостан и выполняет очень важную роль в работе с особенными детьми из ряда регионов России.