В Уфе открылась первая в Башкирии нейростудия для особенных детей

«Благодаря помощи башкирских нефтяников появился наш абилитационный центр, а теперь мы еще открываем уникальную для Республики Башкортостан нейростудию. У нас самое современное оборудование, которое позволяет качественно оказывать помощь детям, – отметила Файруза Латыпова, основательница Центра абилитации «Любимый малыш». – Например, аппарат, который позволяет с помощью ультразвуковых датчиков отслеживать движения ребенка и преобразовывать их в музыку и изображение. Таким образом идет стимуляция тех участков мозга, которые у ребенка еще не работают. Также у нас есть техника для глубокого исследования мозга ребенка на наличие патологий».