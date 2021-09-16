В 2021 году на Урале набирают популярность вложения в коммерческую недвижимость

Недвижимость — один из наиболее любимых способов вложения денег среди россиян. Однако жилая недвижимость в последние годы уже не даёт прежней доходности, и на первый план вышла коммерческая недвижимость. Порог входа в этот сегмент для рядового инвестора совершенно неподъёмный — минимум сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. ЗПИФы дают возможность частным инвесторам вложиться в качественную коммерческую недвижимость всего от 300 тысяч рублей. Также инвестору не нужно брать на себя обязательства по решению вопросов управления, арендных платежей, по выплате налогов. Дополнительным преимуществом является то, что в сравнении с приобретением отдельных объектов недвижимости в фонде, как правило, находится несколько активов: портфель диверсифицирован, и это минимизирует влияние на доходность фонда в целом в случае реализации рисков по одному из активов. При этом рентные фонды регулярно выплачивают пайщикам доход от аренды, а в целом целевая доходность фондов находится на уровне 9‒10% годовых.