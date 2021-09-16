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Ушла из жизни заведующая одного из детских садов Уфы

16 сентября 2021, 11:46
Фото: vk.com/demchane
Вера Ануфриева посвятила педагогике 45 лет своей жизни.

Трагическое известие было опубликовано в соцсетях. В нем говорится, что 15 сентября 2021 года скончалась заведующая детского сада №116 Ануфриева Вера Ивановна.

Вся жизнь Веры Ивановны неразрывно была связана с работой в сфере дошкольного образования. Трудовую деятельность начала в 1976 году воспитателем в детском саду №167 города Уфы, продолжила педагогическую деятельность в 1977 году воспитателем детского сада № 115. В 2002 году она была назначена заведующей детского сада № 289. В 2007 году была переведена заведующей детским садом № 116.

Вера Ивановна – почетный работник общего образования Российской Федерации, за свою трудовую деятельность была отмечена множеством благодарственных писем, грамот, в том числе и за заслуги и вклад развития в области дошкольного образования.

По данным собственного источника Mkset, Вера Ануфриева продолжительное время тяжело болела, болезнь и стала причиной её ухода из жизни.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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