Участники экспедиции «Хозяин Арктики-2021» 22 сентября откроют фотовыставку

В текущем году экспедицию проводили в два этапа. Первый, который начался в Якутии 11 мая, полностью посвятили авиамониторингу. Однако ученым удалось вылететь на поиски медведя только через 10 дней. Из-за капризов арктической погоды не удавалось взлететь. Невзирая на это, воздушный помощник Л-410 с учеными и съемочной группой на борту выполнил 8 маршрутов из аэропорта поселка Тикси. Длина каждого составила порядка 1500 км, сообщает издание »Новые Известия».