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Участники экспедиции «Хозяин Арктики-2021» 22 сентября откроют фотовыставку

16 сентября 2021, 18:46
Фото: pxhere.com
22 сентября этого года в 13:00 в музее Парка Горького откроется фотовыставка «Арктика с воздуха», организованная участниками экспедиции «Хозяин Арктики — 2021» и ее организатором фондом «Чистые моря». На фотовыставке запечатлены самые яркие моменты путешествия и исследования русского Севера.

В текущем году экспедицию проводили в два этапа. Первый, который начался в Якутии 11 мая, полностью посвятили авиамониторингу. Однако ученым удалось вылететь на поиски медведя только через 10 дней. Из-за капризов арктической погоды не удавалось взлететь. Невзирая на это, воздушный помощник Л-410 с учеными и съемочной группой на борту выполнил 8 маршрутов из аэропорта поселка Тикси. Длина каждого составила порядка 1500 км, сообщает издание »Новые Известия».

Впервые за последние 20-30 лет получилось обследовать Великую Сибирскую полынью. Эта река никогда не замерзает и все время перемещается внутри Северного Ледовитого океана. Это место притяжения арктических обитателей, которое человеку почти недоступно.

10 июня стартовал второй этап экспедиции, и из морпорта Архангельск в путь отправилась вторая команда экспедиции. Исследователи дошли до архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа на научном судне «Михаил Сомов».

За этот период им удалось зайти в гости на полярную стадию станцию мыса Святой Нос, изучить острова архипелага Новая Земля Земля Франца-Иосифа, найти там медведей благодаря вертолету, одеть на животных спутниковые ошейники и взять биологические пробы, на несколько часов задержаться в царстве хозяев Арктики, побыть в густом тумане в течение множества часов, вдоволь насладиться настоящими красотами Арктики, окольцевать нескольких пернатых, проверить фотоловушки и даже отпраздновать дни рождения двух участников команды.

1 июля подошли к завершению полевые работы экспедиции «Хозяин Арктики — 2021». Кратко главный результат экспедиции «Хозяин Арктики — 2021» можно описать так: 27 дней в Якутии и практически 50 часов в воздухе, 22 дня в Северном Ледовитом океане и 4800 морских миль пути, 42 встречи с белыми медведями, шесть из которых получилось обследовать, а на двух одеть спутниковые ошейники.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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