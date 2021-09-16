Открытие светофора в центре Уфы превратилось в мероприятие с большим размахом

Уфимцы давно просили городские власти установить пешеходный переход и светофор напротив остановки общественного транспорта «Дом актера». Вчера, 15 сентября, стало известно о том, что светофор вскоре будет установлен на пересечении улиц Пушкина и Театральной, об этом оповестила граждан пресс-служба администрации Уфы. Mkset сообщал об этом, но мало кто ожидал, что светофор и пешеходный переход начнут функционировать сразу после оповещения уфимцев о принятом администрацией решении.