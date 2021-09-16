Неудержимые Шмелёв и Кадейкин. «Салават» продолжает выигрывать, повержен «Куньлунь»

Китайские гости ощутимо уступают «юлаевцам» даже по катанию. А это уже нулевая причина, по которой им придется тяжко. Если ты не можешь двигаться так же маневренно, быстро и с видением площадки — ты на шаг позади.
На первый бросок в створ «Ред Стар» затратили целых 12 минут. Вратарю Александру Шарыченкову явно пришлось несложно. Сложность было в том, чтобы сохранять концентрацию, ведь вратари, наоборот, любят повышенные нагрузки, чтобы быть в тонусе.
Единственная вспышка бросковой активности гостей пришлась на розыгрыш «лишнего». Оказавшийся на удивление динамичным и внимательным до подбора. Счет на тот момент был 2:0, и уфимцы явно не расслаблялись.
Пять шайб за матч — всегда впечатляюще. Тем не менее самое яркое во встрече с «драконами» — это не голы, а контроль шайбы во второй двадцатиминутке. Приблизительно с 33-й минуты до конца периода «Салават» провел три затяжные позиционные атаки, и первая длилась почти две минуты — чистый восторг трибун.
Так и выглядит доминирование: зашкаливающее качество входа, больше перехватов, больше бросковых попыток, лучше вбрасывания.
|СЮ
|Куньлунь Ред Стар
|Δ
|Corsi for (CF)
|59
|43
|16
|CF, %
|57,84%
|42,16%
|15,69%
|Голы 5 на 5
|4
|1
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|30
|15
|15
|PDO, %
|106,67%
|93,33%
|13,33%
|Броски мимо створа
|22
|21
|1
|БВ вообще
|35
|20
|15
|Доля БВ в общем числе бросков
|61,40%
|48,78%
|12,62%
|БВ за минуту в атаке
|3,05
|2,55
|0,50
|Блокшоты за минуту в защите
|1,27
|0,78
|0,49
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|6
|2
|4
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|БВ первой тройки
|8
|7
|1
|БВ защитников
|13
|5
|8
|Пробросы 5 на 5
|5
|1
|4
|ВВбр после пробросов
|2
|4
|-2
|Вход 5 на 5
|37
|23
|14
|Брак при входе 5 на 5
|5
|15
|-10
|Эффективные попытки входа, %
|88,10%
|60,53%
|27,57%
|Вброс 5 на 5
|5
|1
|4
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|7
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|33,33%
|12,50%
|20,83%
|Использование входа 5 на 5, %
|73,68%
|82,61%
|-8,92%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|52
|28
|24
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|84
|57
|27
|Эффективные смены в атаке, %
|61,90%
|49,12%
|12,78%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|12
|-1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|26,19%
|31,58%
|-5,39%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|3
|0
|3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|20,00%
|0,00%
|20,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|12
|4
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,76%
|14,12%
|-2,35%
Отличный подарок на день рождения главному тренеру — пока у Томи Ламсы всё получается. Посмотрим, надолго ли хватит — будет большим разочарованием, если окажется, что это и есть максимум уфимцев и в критический момент прибавить невозможно.
21-летний крайний форвард уже выполнил свою норму прошлого сезона — тогда Алексей тоже отличился дважды, но за 11 встреч. В «регулярку» 21/22 небольшой нападающий входит уже в статусе игрока основного состава и оправдывает доверие.
Его с Данилом Башкировым и Артемом Пименовым звено 7 сентября уничтожило «Магнитку», цепляясь за малейший шанс даже в меньшинстве. Четвертое сочетание снова забросило дважды (но уже без Пименова — из-за травмы номер 68 был результативно заменен Владиславом Картаевым).
Пустозеров открыл счет в матче. Любопытно, что до этого гола у «юлаевцев» почти не было голевых шансов — максимум можно засчитать вылазку Николая Кулемина на «пятак». Команда казалась сонной. Более того: даже перед голом Алалыкин не сумел толком войти в зону.
Зато помог соперник — выйдя на смену, номер 92 совершил перехват и «распечатал» ворота Александра Лазушина — редкого не китайского и не канадского игрока в составе гостей.
Несмотря на очередной успех, лазарет «Салавата» пополняется очень часто. Пустозеров не доиграл матч — как сообщают коллеги, нападающий сломал палец. Ещё утром стало известно о том, что на больничный выходят защитник Филипп Ларсен и нападающий Виктор Тихонов.
Российский хоккей исторически славился мастерством паса. Игра в КХЛ постепенно становится всё более вертикальной, агрессивной и упрощенной — на высоких скоростях и на узкой площадке непросто раскатиться и «расчертить» лёд. Но до сих пор находится место хоккейным шедеврам.
На исходе смены «Куньлунь» расположился в обороне по схеме 2-1-2. Представители гостей оказались растянуты по всей площадке, это всегда риск.
Джош Николлс пошел пресинговать Павла Коледова в углу площадки. Посмотрите, как повернут его корпус — он словно даже не предполагает, что защитнику будет очень легко отдать шайбу партнеру, даже не держит это в уме.
Коледов перевел шайбу Михаилу Науменкову. Номер 33 был за воротами. Николлс пошел за ним, но изначально был в невыгодной позиции. Науменкову легче объехать ворота. Как только Михаил это сделал, соперник практически был выключен из эпизода.
В это время навстречу защитнику выдвинулся Итан Уэрек, а Александр Кадейкин начал ускоряться из центра зоны защиты по левому флангу. Действие Уэрека необходимо, но опрометчиво, ибо он проводил маневр без поддержки (впрочем, «Куньлунь» и в атаке так же мучался зачастую сольными усилиями).
Так же в это время уже вышел на смену весьма быстрый Петр Хохряков, и он был на одном фланге с Кадейкиным. Науменков мог сделать передачу каждому, но пас был с неудобной и, видимо, легче было направить шайбу Хохрякову. В момент паса Уэрек тоже был убран из истории.
Навстречу двум центральным летел Грег Сквайрз. Этого я уже не понимаю — идет атака 5 в 3, и лишним перемещением вперёд «Куньлунь» только рисковал наткнуться на очередной диагональный пас.
Хохряков выполнил оставление Кадейкину, тот стянул Сквайрза и мгновенно вернул Петру. Сквайрза тоже теперь можно вынести за скобки. Третий игрок «Ред Стар» уже никак не может помочь команде при обороне. Лучше бы они тупо откатились.
Сергей Шмелев входил в зону по правому флангу, и в итоге «юлаевцы» организовали выпад 3 в 2. После пересечения синей Хохряков повернул корпус и из такого положения легко мог сделать пас хоть Кадейкину, хоть Шмелеву. Это еще одна проблема для пары защитников Спроул-Челиос.
Хохряков сделал перевод в центр. Кадейкин выдержал паузу и, не поворачивая головы, (!) отдал пас направо Сергею Шмелеву. Номер 93 запросто мог бросать, но он видел, что Лазушин играет по нему, а Хохряков на дальней штанге открыт для паса. Петр завершил комбинацию.
Описанное заняло менее 11 секунд, но смена получилась крайне насыщенная и интересная. Мы снова убедились, что у Кадейкина и Шмелева великолепное взаимопонимание. Александр продолжает бить свой рекорд по результативным матчам подряд (6), Шмелеву две игры до повторения (8).
Клуб шокировал болельщиков на первом домашнем матче сезона — зелёные свитеры внезапно оказались обезображены нелепо нанесенной рекламой букмекерской конторы. Огромные «красные погоны» вызвали цунами возмущенных комментариев как в соцсетях «СЮ», так и на спортивных сайтах.
Людям не понравились грубое цветовое сочетание (которое еще и напоминало о горячо любимом «Ак Барсе»), размер рекламы и то, что букмекер вытеснил с джерси название города. Получилось, будто для клуба «Фонбет» важнее Уфы.
Килотонны хейта не остались незамеченными. После игры «Салават Юлаев» и партнер провели совещание и выбрали компромиссный вариант. Первоначальный комплект оказался невыгоден даже самому букмекеру, потому что общественность прошлась ещё и по нему.
У сторон были разные варианты. Клубу было важно сохранить идентичность и слово «Уфа». Примечательно, что «СЮ» добился уменьшения размера интеграции без перезаключения контракта — стороны провели спокойный и адекватный диалог.
Видимо, реклама чужеродно красного цвета будет на форме еще долго — сотрудничество заключено на четыре года. Хочется пожелать «Салавату» поскорее решить финансовые проблемы, потому что на плечах игроков по-хорошему должен быть или курай, или название города.
Следующий матч: 18 сентября, 16:30. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. БСТ, KHL Prime