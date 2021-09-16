Модульбанк запустил бесплатную МаркетМетрику для анализа продаж на маркетплейсах

Новые опции для продавцов будут включать в себя сервис МаркетМетрика, а также специальные тарифы, МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах), кредитные решения для закупок, сервис управления и аналитики по позициям товаров, моментальный вывод торговой выручки. Кроме того, в ближайшем будущем станет доступен сервис МаркетМенеджер, представляющий собой полное сопровождение селлеров вместе с сертификацией, подготовкой фотографий и карточек товаров, помощью в закупках из Китая и прочие услуги.