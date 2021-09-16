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Модульбанк запустил бесплатную МаркетМетрику для анализа продаж на маркетплейсах

16 сентября 2021, 06:39
Фото: pxfuel.com
Модульбанк, первый банк для бизнеса, запустил сервис МаркетМетрика. Теперь у бизнесменов есть возможность выполнять анализ статистики продаж конкурентов на маркетплейсах, давать оценку ситуации на рынке и составлять прогнозы продажи своих товаров. Все это можно делать прямо в личном кабинете банка.

Сервис создан на базе алгоритмов компании AML Technology. Доступ к нему бесплатный, пишет gorod55.ru.

МаркетМетрика позволяет подключаться к статистике продаж продукции на маркетплейсах: по датам, периодам, категориям товаров, брендам, продавцам и отдельным товарам. Можно оценить среднерыночные цены, определить, какие категории товаров торгуются более активно, по каким ценам продукция реализуется быстрее, корректируется ли спрос с учетом сезона, бренда, продавца и других факторов. Эти сведения помогут бизнесмену выстроить более эффективную стратегию деятельности на маркетплейсах и увеличить объемы продаж.

Сервисом могут пользоваться как опытные продавцы, так и начинающие бизнесмены. МаркетМетрика позволяет выбрать нишу для начала работы, оптимизировать вложения и снизить риски, связанные со стартом своего магазина на маркетплейсе.

По словам Павла Семенова, члена правления Модульбанка, сервис МаркетМетрика стал вторым продуктом для селлеров после Зеленого Лимита. В дальнейших планах — объединить все преимущества для продавцов в двух опциях Маркетплейс Лайт и Маркетплейс. «Сейчас мы тестируем их в закрытом режиме», — сообщил Павел Семенов.

Новые опции для продавцов будут включать в себя сервис МаркетМетрика, а также специальные тарифы, МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах), кредитные решения для закупок, сервис управления и аналитики по позициям товаров, моментальный вывод торговой выручки. Кроме того, в ближайшем будущем станет доступен сервис МаркетМенеджер, представляющий собой полное сопровождение селлеров вместе с сертификацией, подготовкой фотографий и карточек товаров, помощью в закупках из Китая и прочие услуги.

Сервисом МаркетМетрика можно воспользоваться в личном кабинете Модульбанка. Сейчас он работает с данными Wildberries. В скором времени подключатся и другие площадки.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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