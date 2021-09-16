Хабиров провел выездное заседание в Межгорье и поделился планами по развитию города

Радий Хабиров вчера, 15 сентября провел выездное заседание Правительства Башкирии в закрытом городе Межгорье. О своих впечатлениях о городе и людях он поделился на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что жизнь в Межгорье из-за режима – особая.
Многие социальные объекты в этом городе построены в 70-х и 80-х годах, их долгое время не ремонтировали. По сути, это 2 населенных пункта, между ними 25 километров. Отсюда и вопросы с транспортом, аптекой, МФЦ. Радий Хабиров
На самом же заседании чиновники обсудили многие актуальные проблемы города, приобрели понимание части из них, пришли к выводу о необходимости работы над важными вопросами, понимания которых не было ранее. Также в посте главы Башкирии был озвучен и срок принятия дорожной карты по развитию города – документ примут 10 октября.
Радий Хабиров сообщил, что через 2-3 года в закрытом городе появится отремонтированный Центр культуры и досуга в юго-западном Межгорье и стадион в центральной части. Также он рассказал о планах в несколько этапов реконструировать систему очистных сооружений в городе, а также привести в порядок дворы и дороги.
Напомним, 27 августа 2021 года стало известно о том, что Межгорье оказался в числе городов-победителей в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды. 6 городов республики получат на свое преображение 440 миллионов рублей. Сообщалось, что на выигранные деньги в ЗАТО Межгорье создадут пространство для молодежи.
Заметим и то, что в апреле 2021 года власти Башкирии назвали лучшие и худшие для жизни города республики. Межгорье тогда оказалось в списке городов, судя по представленной статистике некомфортных для проживания.