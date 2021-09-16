«Единая Россия» выступает за ежегодное повышение МРОТ

Поэтому важнейший приоритет партии — это качественные, современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, развитие экономики в интересах всего общества. «Единая Россия» считает важным создание условий, при которых каждый трудоспособный человек во всех регионах страны мог бы найти применение своим знаниям, талантам, способностям. Хорошая работа — это возможность для человека обеспечивать достойную жизнь для своей семьи и детей. Это уверенность в завтрашнем дне. При этом в случае временной потери рабочего места человек должен получить эффективную поддержку государства, содействие в трудоустройстве и дальнейшем профессиональном развитии. Для этого партия «Единая Россия», ее депутаты в Государственной Думе, региональных законодательных собраниях, в органах исполнительной власти всех уровней будут решать конкретные задачи.
Одной из таких задач является обеспечение поэтапного повышения оплаты труда учителей, врачей, военнослужащих, работников социальной и правоохранительной сфер.
«Единая Россия» также выступает за ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установив МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. МРОТ является ключевой величиной, регулирующей социально-трудовые отношения, поэтому его поднятие приведет в целом к повышению заработанной платы и, соответственно, к повышению уровня жизни граждан. Я поддерживаю инициативу партии «Единая Россия» о необходимости ежегодного повышения минимального размера оплаты труда, отметил кандидат в депутаты Государственной Думы Рафаэль Марданшин.
Одной из задач партии является и принятие новой редакции Закона «О занятости», которая будет учитывать современные тенденции на рынке труда и создаст дополнительные возможности для устройства на работу на территории всей России вне зависимости от места жительства и профессии человека.
Все эти задачи поставлены в народной программе, с которой «Единая Россия» идет на выборы депутатов Госдумы. В составлении программы приняли участие все жители России. Партийцы собрали их наказы через специальный сайт онлайн и на личных встречах. Пожелания граждан легли в основу программного документа. Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.
Заказчик: Башкортостанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ИНН 0274077206.
Оплачено из средств специального избирательного счета № 40704810106000000086 Башкирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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