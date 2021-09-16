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Башкирия получит 178 миллионов рублей на ремонт дорог

16 сентября 2021, 12:59
Фото: 1mediainvest
На эту сумму планируют отремонтировать 14 дорог по всему региону.

Резервный фонд по распоряжению правительства Российской Федерации выделил Башкирии 178 миллионов рублей на ремонт дорог. На выделенные средства запланировано отремонтировать 14 дорог как муниципального, так и регионального значения. Общая протяженность отремонтированных дорог запланирована в объеме 22,5 километров.

Стоит отметить, что в списке дорог которые будут ремонтироваться не только участки федеральных трасс М-5 и М-7 в районах республики, но и подъездные пути к селам, которые активно расширяются.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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