Башкирия получит 178 миллионов рублей на ремонт дорог

Резервный фонд по распоряжению правительства Российской Федерации выделил Башкирии 178 миллионов рублей на ремонт дорог. На выделенные средства запланировано отремонтировать 14 дорог как муниципального, так и регионального значения. Общая протяженность отремонтированных дорог запланирована в объеме 22,5 километров.
Стоит отметить, что в списке дорог которые будут ремонтироваться не только участки федеральных трасс М-5 и М-7 в районах республики, но и подъездные пути к селам, которые активно расширяются.