Выплаты по 10 тысяч рублей получили 39 миллионов пенсионеров России

Напомним, Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в августе предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Президент потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, «чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок».