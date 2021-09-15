mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выплаты по 10 тысяч рублей получили 39 миллионов пенсионеров России

15 сентября 2021, 09:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Еще 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября.

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. уже получили 39,3 млн российских пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, выплату уже получили 39,3 млн человек. Еще 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи.

Напомним, Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в августе предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Президент потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, «чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок».

#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48