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В Уфе отопительный сезон официально начнется с 16 сентября

15 сентября 2021, 11:00
Фото: 1mediainvest.ru
Первыми тепло получат медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения.

Исполняющий обязанность мэра Уфы Марат Гайфуллин подписал распоряжение о начале отопительного сезона 16 сентября. Так, первыми на очереди будут медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения. Однако в мэрии отметили, что непосредственно в зданиях тепло может появиться через несколько дней, так как отопительным приборам необходимо прогреться.

Ранее министр ЖКХ отмечал, что если погодные условия останутся без изменений, то отопление уже в жилых домах начнут подключать к 20–22 сентября.

Напомним, что в Уфе в этом году будут работать оперативные штабы по вопросам уборки снега и отоплению. Жители города смогут сообщить о проблеме по 4 каналам связи: сайт администрации города, по номеру (347)277-09-11, а также офисы ЕРКЦ и телеграм-бот. Утверждается, что проблемы по теплоснабжению будут устраняться от 4 до 24 часов, разъяснения по начислениям в течение 3-х дней, а уборка снега — от 1 до 3 дней.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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