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В Уфе мэрия отозвала предписания о сносе 50 ларьков и киосков

15 сентября 2021, 09:17
Фото: 1mediainvest
Объекты нестационарной торговли будут стоять, пока не будут сформированы единые правила игры на рынке нестационарной торговли.

О том, что уфимская мэрия отозвала предписания о сносе 50 киосков, ларьков и других нестационарных торговых точек стало известно в ходе встречи бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, о которой сообщило издание РБК-Уфа. Известно, что во вторник, 14 сентября Титов встречался с предпринимателями Уфы.

Федеральный бизнес-омбудсмен Титов считает, что перед тем как принимать какие-то решения необходимо сформировать единые «правила игры», а также установить нормативные документы на рынке нестационарной торговли.

Исходя из слов Титова можно предположить, что Башкирия может оказаться в числе регионов-первопроходцев, которые примут закон о нестационарной и мобильной торговле. Во всяком случае омбудсмен заявил, что сегодня существует такая рекомендация для субъектов федерации.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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