В центре Уфы на улице Пушкина появится долгожданный светофор между БГМУ и УГАТУ

Пресс-служба администрации Уфы опубликовала новость о скором появлении в центре города пешеходного перехода. расположен он напротив остановки «Дом актера», в нескольких сотнях метров от перекрестка улицы Пушкина и Ленина, где также установлен светофор, но дорогу уфимцы и гости столицы переходят именно у остановки общественного транспорта.