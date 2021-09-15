mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Московский суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей

15 сентября 2021, 17:44
Фото: wikipedia.org
Мировой суд в российской столице выписал 9-миллионный штраф руководству Telegram.

Популярный мессенджер Telegram оштрафован за то, что отказался удалять контент, запрещенный к распространению на территории Российской Федерации. Об этом пишет информационное издание RT.

Суд рассмотрел два административных протокола против мессенджера Telegram. Речь идет о статье 13.41 КоАП РФ — владелец ресурса не удалил информацию, допустив нарушение действующего в стране законодательства.

Сумма всех штрафов, выписанных мессенджеру Telegram в Российской Федерации, составляет на данный момент уже 35 миллионов рублей.

Московский суд также оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook — на пять миллионов и на 21 миллион рублей соответственно.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48