Минздрав Башкирии прокомментировал массовые жалобы на работу педиатров в поликлинике

Mkset уже сообщал о серьезной обеспокоенности родителей Демского района Уфы переменами в работе единственной на весь район детской поликлиники. Сегодня, как и вчера, большая часть врачей осуществляет прием с 14:00 до 20:00, и все это без оглядки на уже существующие записи пациентов по старому расписанию.
Можно бесконечно описывать впечатления разгневанных родителей, в действительности они незначительно отличаются от возмущений при обычном графике работы. Родители хотят немного — ясности в графике и наличия свободных записей к врачам. Однако ситуация в Демской поликлинике не проясняется, а предположения родителей строятся вовсе не радужные. Рупором населения и колыбелью народного гнева по традиции становятся группы в социальных сетях. В одной из них был размещен гневный пост анонимной жительницы района. Приведем его полностью.
«Девочки, вот у меня такой вопрос, может даже размышления вслух. У нас в деме 16 педиатров, из них 7!!! которые в данный момент работают, 9 на бл. При этом в дп 3!!! заведующих. Вот как вы думаете, на ваш взгляд, чем таким важным занимаются зав-е дп, в то время когда эти несчастные 7 педиатров разрываются между приёмом в дп и вызовы на дом??? Почему бы, временно, нашим уважаемым зав-м не сесть на приём? Ведь с такой нагрузкой и последние разбегутся.
Насчет дп, говорила с нашим педиатром, там у них меняется система, кто-то на приеме, кто на вызовах, пока им и самим непонятно. Кому не срочно, лучше пока не ходите туда. А вообще, руководство поликлиники могла бы заранее объявить об этом и ввести новшества планомерно, а не так, что отменили за день все записи без предупреждения. Терпения нам, мамочкам и нашим врачам и медсестрам!»
Причиной странностей в работе детской поликлинике в Деме, по мнению возмущенных пациентов, может быть новость о проекте приказа об объединении двух больниц Уфы, который вчера разместили на сайте министерства здравоохранения. Согласно документу больницу № 9 в уфимском Затоне присоединяют к Демской городской больнице, к которой и относится детская поликлиника.
В социальных сетях родители сообщают, что работники поликлиники в частных беседах поясняли им, что и сами сотрудники поликлиники ничего или почти ничего не знают о грядущих переменах. Отсутствие конкретики наводит жителей района на мысли о том, что грядущее объединение окажет существенное влияние на качество медицинских услуг и на саму возможность получить их.
Дема — активно застраивающийся район, куда как магнитом тянет молодые семьи с детьми, Дополнительно привлекает потенциальных жителей относительно низкая цена на жилье на окраинах. Но зачастую при переезде из любого другого района Уфы и попытке закрепиться за поликлиникой рушатся иллюзии молодых родителей о том, насколько район хорош для жизни с детьми.
В Минздраве Mkset прокомментировали ситуацию. Судя по ответу на запрос, говорить об объединении больниц рано — в ведомстве назвали совсем другую причину изменений в работе детской поликлиники.
В детской поликлинике 23 педиатрических участка. 5 участков значительно удалены. Работают 15 врачей-педиатров участковых. По состоянию на 13.09.2021 г. 3 врача-педиатра на больничном, один в отпуске. Из 11 фактически работающих специалистов, 5 обучаются в ординатуре по разным специальностям, 1 проходит первичную переподготовку по аллергологии. С прошлой недели отмечается увеличение количества обращений и вызовов на дом. За неделю с 06.09.2021 по 12.09.2021 принято и обслужено 1048 вызовов на дом. Минздрав Башкирии
В Минздраве пояснили, что в связи с тем, что обучение в ординатуре проводится в первую половину дня, врачи-ординаторы могут работать только во вторую смену. Для оптимизации работы, было принято решение часть врачей-педиатров направить только на обслуживание вызовов, часть на 6-часовые приемы. 13.09.2021 принято около 300 вызовов на дом, которые были обслужены силами 5 врачей-педиатров. : врачей в 2 смены принимали пациентов. К работе по приему пациентов привлечены заведующие педиатрическими отделениями. Проходят оформление на работу еще два врача-педиатра, обучающиеся в ординатуре по специальностям «Педиатрия» и «Анестезиология-реаниматология».
Отказов приеме пациентов нет. Время оказания неотложной помощи соблюдается. Расписание в РМИАС будет отредактировано сегодня.Все заведующие ведут свои приёмы. Расписание имеется. Кроме того, принимают дополнительно пациентов при большом скоплении пациентов, берут на себя приёмы врачей, ушедших на больничный.Минздрав Башкирии
Жителям Демского района остается только верить в то, что расписание работы врачей и работа поликлиники скорректируется, а пока с большей интенсивностью заботиться о здоровье детей, чтобы избежать незапланированного визита в медучреждение.