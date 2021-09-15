Мэр Уфы в отпуске показал подписчикам процесс возведения развязки на улице Валиди

Мэр Уфы Сергей Греков находясь в отпуске опубликовал на своей странице в социальной сети видео авторства телекомпании «Вся Уфа».
Греков в посте уточняет, что камера фиксировала ход строительства транспортной развязки на улице Заки Валиди и третьего моста через реку Белая на протяжении нескольких месяцев.
Он назвал работу строителей титанической и упомянул то, что работы были завершены значительно раньше заявленного срока – движение по нему было запущено еще 10 августа.
Напомнил Греков и о новом мосте, который уже соединяет два берега реки Белой. а также поделился планами, которые уже озвучивал Радий Хабиров.
Как его достроим, примемся за реконструкцию знаменитого старого уфимского моста, который появился здесь ещё в 1956 году. Учитывая какую тяжёлую нагрузку он нёс все эти годы, стало большой необходимостью появление третьего моста. Сергей Греков