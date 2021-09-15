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Дмитрий Комбаров: Такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в ТОП-5

15 сентября 2021, 15:30
Фото: pxhere.com
«Спартак» сыграет с польской командой 15 сентября.

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от матча открытия группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».

- Опасения всегда есть, «Спартак» выступает нестабильно. Но есть надежда на победу в сегодняшнем матче. Будем надеяться на красивую и быструю игру, которая приведет «Спартак» к победе. Думаю, игра точно будет тяжелой, это не РПЛ. Даже такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в топ-5, — передает слова Комбарова «Советский спорт» со ссылкой на «СЭ».

В Лиге Европы помимо «Легии» «Спартак» сыграет с английским «Лестером» и итальянским «Наполи».

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи сыгранных туров, набрав десять очков. 11 сентября московский клуб на своей домашней арене обыграл «Химки» со счетом 3:1.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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