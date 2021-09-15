Дмитрий Комбаров: Такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в ТОП-5

- Опасения всегда есть, «Спартак» выступает нестабильно. Но есть надежда на победу в сегодняшнем матче. Будем надеяться на красивую и быструю игру, которая приведет «Спартак» к победе. Думаю, игра точно будет тяжелой, это не РПЛ. Даже такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в топ-5, — передает слова Комбарова «Советский спорт» со ссылкой на «СЭ».