Дегтярев передал ключи от новой спецтехники сотрудникам лесоохраны Хабаровского края

По словам главы региона, вот уже на протяжении двух лет власти Хабаровского края передают местным спасателям большие партии специальной лесопожарной техники. Повышенная мобильность пожарной лесной охраны позволит ей быстрее реагировать на любые, даже самые непростые вызовы стихии. Об этом информирует transsibinfo.com.
Михаил Дегтярев напомнил, что минувшим летом хабаровские пожарные в Якутии помогали своим коллегам бороться с огненной стихией и проявили себя с самой лучшей стороны.
На торжественной церемонии сотрудники лесоохраны Хабаровского края получили 32 автофургона на базе машины «ГАЗ-Соболь», 12 малых лесопатрульных комплексов, созданных на базе автомобиля УАЗ, два вахтовых автобуса высокой проходимости «Садко» и два бульдозера, изготовленные на Челябинском тракторном заводе. Уточним, что дополнительный транспорт поступит в автопарки Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств Хабаровского края, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны.
Кроме того, до конца текущего года планируется передать хабаровской лесной охране еще 12 тягачей с полуприцепами, семь пожарных автоцистерн, два вездехода-амфибии и новое снаряжение для региональной парашютно-десантной пожарной службы.
Москва в рамках национального проекта «Экология» перевела Хабаровскому краю 278 миллионов рублей. Из них 236 миллионов направили на приобретение лесопожарной техники и оборудования. Еще 24,3 миллиона рублей ушли на покупку лесохозяйственной техники и оборудования, а 16,75 миллиона рублей потратили на увеличение площади лесовосстановления.
Обновление парка для лесоохраны Хабаровского края стало очень своевременным. Между тем недавние крупные пожары в соседней Якутии наглядно продемонстрировали, как важно развивать систему региональной лесной охраны и заранее обновлять ее материально-техническую базу.