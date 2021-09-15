Дегтярев передал ключи от новой спецтехники сотрудникам лесоохраны Хабаровского края

На торжественной церемонии сотрудники лесоохраны Хабаровского края получили 32 автофургона на базе машины «ГАЗ-Соболь», 12 малых лесопатрульных комплексов, созданных на базе автомобиля УАЗ, два вахтовых автобуса высокой проходимости «Садко» и два бульдозера, изготовленные на Челябинском тракторном заводе. Уточним, что дополнительный транспорт поступит в автопарки Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств Хабаровского края, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны.