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Жители «квартала ада» просили привлечь соответчиком по иску от ПСК-6 главу Башкирии

14 сентября 2021, 09:05
Фото: Instagram.com
В Орджоникидзевском райсуде состоялась первая встреча жителей Шота Руставели с ПСК-6.

Уфимская общественница, Алла Яковлева в социальных сетях сообщила о первой встречи жителей Шота Руставели с компанией ПСК-6 по иску о взыскании убытков за простой строительства в размере 7,7 миллиона рублей. Так, Яковлева сообщила, что ответчики просили у суда привлечь главу Башкирии Радия Хабирова в качестве соответчика и истребовать материалы дела из Арбитражного суда Башкирии, где указано, что запретил строительство нового ЖК именно Радий Хабиров. Однако Орджоникидзевский райсуд не удовлетворил просьбу жителей «квартала ада».

— Мы этому решению судьи Осипова не удивлены. Мы, жители Ш. Руставели 5, вообще не доверяем Орджоникидзевскому районному суду г. Уфы, — сообщает Яковлева.

Также отмечается, что в иске было заявлено 14 ненадлежащих ответчиков, по словам Яковлевой, ненадлежащими они являются так как обеспечительные меры были наложены по заявлению только от 2 жителей из 16. Известно, что второе заседание назначено на 25 ноября текущего года.

Напомним, что строительная компания ПСК-6 после мирового соглашения с администрацией города подала иск на 7,7 миллионов рублей за простой строительства, но уже против жителей Шота Руставели, 5. Известно, что в иске значатся 16 человек, из которых 6 несовершеннолетние. В сентябре жители дома уже выходили на одиночные пикет с плакатами «Депутат от Единой России хочет отобрать последнее у пенсионеров и детей», копию которого передали в приемную главы Башкирии.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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