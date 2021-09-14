Жители «квартала ада» просили привлечь соответчиком по иску от ПСК-6 главу Башкирии

Напомним, что строительная компания ПСК-6 после мирового соглашения с администрацией города подала иск на 7,7 миллионов рублей за простой строительства, но уже против жителей Шота Руставели, 5. Известно, что в иске значатся 16 человек, из которых 6 несовершеннолетние. В сентябре жители дома уже выходили на одиночные пикет с плакатами «Депутат от Единой России хочет отобрать последнее у пенсионеров и детей», копию которого передали в приемную главы Башкирии.