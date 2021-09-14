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Заявление Путина о карантине вызвали у СМИ вопросы к вакцинации

13 сентября 2021, 21:44
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин недавно заявил о проблемах с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в своем окружении. Также он отметил, что, вероятно, ему самому в скором времени потребуется карантин.

Telegram-канал «Седьмая печать» в комментарии к словам главы государства отметил, что тот не полностью доверяет только вакцинации, раз заговорил карантине. В этом случае к фармацевтическим компания мвоникает вопрос - в какой степени их препараты защищают от инфекции, раз все равно приходится идти на самоизоляцию, пишет Infox.

Еще один вопрос, как пишу авторы канала, возникает к медикам - насколько правдивы из заверения в том, что, хотя препараты работают на 100%, они призваны только облегчать состояние человека при заражении.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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