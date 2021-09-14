Заявление Путина о карантине вызвали у СМИ вопросы к вакцинации

Telegram-канал «Седьмая печать» в комментарии к словам главы государства отметил, что тот не полностью доверяет только вакцинации, раз заговорил карантине. В этом случае к фармацевтическим компания мвоникает вопрос - в какой степени их препараты защищают от инфекции, раз все равно приходится идти на самоизоляцию, пишет Infox.