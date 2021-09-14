В московском аэропорту продолжают искать собаку

Хозяйка сбежавшей собаки отмечает, что до тех пор, пока не был поднят информационный шум, никаких действий не предпринималось. Сейчас, по ее словам, очевидцы сообщают, что собака действительно находится на территории Домодедово. Ее не могут поймать, а волонтеров, приезжающих на поиски, на летное поле не выпускают, ссылаясь на законы.