Соучредитель Apple Стив Возняк анонсировал создание космической компании

Стив Возняк сообщил, что запланировал вывод на рынок частной структуры Privateer Space. Компания не будет похожа ни на какую другую, пишет информационное издание RT.
На странице Стива Возняка в соцсети Twitter размещен видеоролик, из которого следует, что в создании компании Privateer Space будет участвовать инженер из США Алекс Филдинг. В настоящее время он занимает должность генерального директора робототехнической структуры Ripcord, сообщил соучредитель американской «яблочной» корпорации.
Подробности обо всех планах по созданию Privateer Space станут известны в ходе стартовавшей сегодня технологической конференции. Мероприятие завершится в пятницу, 17 сентября.