Соучредитель Apple Стив Возняк анонсировал создание космической компании

На странице Стива Возняка в соцсети Twitter размещен видеоролик, из которого следует, что в создании компании Privateer Space будет участвовать инженер из США Алекс Филдинг. В настоящее время он занимает должность генерального директора робототехнической структуры Ripcord, сообщил соучредитель американской «яблочной» корпорации.