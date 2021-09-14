Росприроднадзор Башкирии потребовал более 47 миллионов рублей у ФКП «Авангард»

Арбитражный суд Башкирии принял иск от Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в отношении завода «Авангард». Известно, что иск был направлен с целью возместить более 47,8 миллиона рублей за загрязнение реки Белая в районе Ишимбая. Заседание назначено на 13 октября 2021 года.
Сообщается, что ранее Росприроднадзор уже подавал иск к «Авангарду», «Синтез-Каучуку» и «Стерлитамакскому нефтехимическому заводу». Так, ведомство пытается прекратить сбор сточных вод в Белу и признать недействительными договоры на водоотведение, которые были заключены между данными компаниями, как сообщает РБК, заседание по данному иску состоится 22 сентября.
Отметим, что ФКП «Авангард» занимается производством боеприпасов, взрывчатых веществ, пиротехники, а также производит и утилизирует военную технику. Создано предприятие было в 2006 году по распоряжению правительства РФ.
Напомним, что в этом месяце Арбитражный суд Башкирии уже отказал Росприроднадзору в иске к «Уфаводоканалу». Тогда ведомство требовало признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности, однако сначала сам «Уфаводоканал» отказался выполнять требования ведомства, а после уже и судья Азат Азаматов отклонил данный иск и постановил не включать иловые осадки в объем отходов предприятия, так как они проходят обработку на очистных сооружениях.