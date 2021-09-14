РЭО открыл доступ к базе просветительского контента для регионов

Как пишет rostovgazeta.ru, комментируя создание нового медиабанка, генеральный директор РЭО Денис Буцаев сказал, что сфера обращения с отходами затрагивает каждого жителя страны, поэтому людям надо подробно рассказывать об этой части их жизни. По его словам, представители отрасли должны стимулировать переработку и извлечение из отходов вторичных материальных ресурсов, а также переход к раздельному накоплению и изменению культуры потребления.