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РЭО открыл доступ к базе просветительского контента для регионов

14 сентября 2021, 11:29
Фото: reo.ru
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) создала и запустила информационный портал с фото- и видеоматериалами о правилах обращения с отходами. Его могут использовать все, в том числе региональные власти в рамках просветительских кампаний.

Как пишет rostovgazeta.ru, комментируя создание нового медиабанка, генеральный директор РЭО Денис Буцаев сказал, что сфера обращения с отходами затрагивает каждого жителя страны, поэтому людям надо подробно рассказывать об этой части их жизни. По его словам, представители отрасли должны стимулировать переработку и извлечение из отходов вторичных материальных ресурсов, а также переход к раздельному накоплению и изменению культуры потребления.

Сообщается, что инфобаза включает видеоматериалы, графику и фотографии, которые разрешены для публикации в СМИ, соцсетях и печати на наружных плакатах. В частности, специалисты создали плакаты о вреде воздушных шариков и одноразовых пластиковых трубочек. Изучить материалы медиабанка можно на официальном сайте РЭО.

Напомним, что всероссийская просветительская кампания началась по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Для этих целей РЭО будет использовать СМИ, а также сотрудничать с блогерами в Instagram, YouTube и TikTok.

Сейчас перед РЭО стоит задача сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это позволит сократить объем захоронения отходов и снизит экологическую нагрузку на россиян. Предполагается, что к 2030 году страна должна начать сортировать 100% объема ТКО и снизить на 50% количество отходов, отправляемых на полигоны. Специалисты считают, что для достижения таких показателей нужно выстраивать экономику замкнутого цикла.

В РЭО отметили, что они активно работают над созданием системы вторичной переработки, вовлечением в оборот сырья для производства энергии и новой продукции, а также привлечением в сферу обращения с отходами инвестиций.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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