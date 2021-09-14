Минприрода России назвала главную задачу в рамках мусорной реформы

РОП вводит несение ответственности для изготовителей за продукт в течение жизненного цикла. Производителям потребуется принимать участие в утилизации упаковки от продукции. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “360 tv”. В пресс-службе Минприроды дали комментарий, что эта мера простимулирует компании создавать мощности для переработки и внедрять новые экологичные подходы к производству упаковки.