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Минприрода России назвала главную задачу в рамках мусорной реформы

14 сентября 2021, 15:23
Фото: pxhere.com
В Минприроде РФ сообщили об основной задаче при проведении мусорной реформы. К ней относят переход к экономике замкнутого цикла - использование материалов наиболее долгий срок и поиск вариантов безотходной эксплуатации.

РОП вводит несение ответственности для изготовителей за продукт в течение жизненного цикла. Производителям потребуется принимать участие в утилизации упаковки от продукции. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “360 tv”. В пресс-службе Минприроды дали комментарий, что эта мера простимулирует компании создавать мощности для переработки и внедрять новые экологичные подходы к производству упаковки.

В министерстве отметили, что в настоящее время в России на переработку уходит лишь 4,5% ТКО, остальной мусор вывозится на захоронение. Мусорная реформа направлена на изменение этой ситуации и решение вопроса заполненных свалок.

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