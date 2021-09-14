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Депутаты Госдумы предложили перенять опыт арабских для решения проблемы мигрантов

14 сентября 2021, 13:22
Фото: pixabay.com
По словам заместителя председателя комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаила Саралиева, для решения проблем, которые связаны с трудовыми мигрантами в РФ, необходимо взять на вооружение наработки, которые уже сделаны в арабских странах.

Как сообщает news.ru со ссылкой на информацию депутата, Арабские Эмираты и Кувейт ввели организованное сопровождение мигрантов по стране. Оно начинается в аэропорту и заканчивается со сдачей строительного объекта, на котором они работают. Также и в населенных пунктах России не должны появляться «непонятно что делающие, болтающиеся и шатающиеся» мигранты. Он рассказал о практике, которую ввели арабские страны в ситуации с трудовыми мигрантами.

«Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация», - говорит он. В результате у этих стран нет с ними проблем.

С этим предложением парламентарий выступил в связи с тем, что 13 сентября в лесополосе рядом с селом Бужаниново было обнаружено тело 67-летней женщины. В ее убийстве и изнасиловании подозреваются задержанные два трудовых мигранта. Они, по информации администрации Сергиево-Посадского городского округа, принимали участие в строительстве объекта в местном СНТ.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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