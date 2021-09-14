Депутаты Госдумы предложили перенять опыт арабских для решения проблемы мигрантов

Как сообщает news.ru со ссылкой на информацию депутата, Арабские Эмираты и Кувейт ввели организованное сопровождение мигрантов по стране. Оно начинается в аэропорту и заканчивается со сдачей строительного объекта, на котором они работают. Также и в населенных пунктах России не должны появляться «непонятно что делающие, болтающиеся и шатающиеся» мигранты. Он рассказал о практике, которую ввели арабские страны в ситуации с трудовыми мигрантами.