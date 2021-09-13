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Власти Башкирии объявили тендер на покупку бронированных шин за 1,1 миллиона рублей

13 сентября 2021, 09:53
Фото: честныйзнак.рф
Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

На сайте Госзакупок появился тендер на приобретение бронированных шин на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Так, заказчиком является ГКУ РБ Транспортное управление, а подача заявок возможна до 20 сентября текущего года.

Известно, что планируется приобретение 4 шин стоимостью 285, 3 тысячи каждая, а источником финансирования указан бюджет Башкирии. Так, шины модели Michelin PAX 245/700 R470 AC 116H должны быть абсолютно новыми и изготовленными не ранее II половины 2019 года. Отметим, что данная модель шин подходит для автомобилей Mercedes S-класса.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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