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В центре Уфы «Лада калина» провалилась в ливневой люк

13 сентября 2021, 10:10
Фото: Управление гражданской защиты
Инцидент произошел на улице Революционной недалеко от дома №30.

Сегодня, 13 сентября, на улице Революционной автомобиль отечественного автопрома, а именно «Лада калина» провалился задним колесом в ливневой люк. Известно, что на место выехала аварийная бригада, пострадавших нет.

Напомним, что это не первый случай, когда из-под колес автомобилей исчезает дорога. Так, опять же в центре Уфы, но уже по улице Цюрупы, такси внезапно провалилось под землю из-за обвала грунта. К счастью, никто не пострадал. Тогда автомобиль вызволяла из ямы глубиной 2,5х4 метра аварийная бригада.

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#Новости#Элина Сайфранова#Город
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