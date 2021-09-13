В Башкирии «гаражная амнистия» коснётся 35 тысяч незарегистрированных гаражей

Клец сообщил и о том, что еще есть необходимость принятия некоторых нормативных актов, которые еще не приняты. Он отметил, что вынесены предложения и в адрес муниципальных властей обеспечить выявление лиц, которые используют гаражи, для того, чтобы понять масштаб предстоящих работ. Клец рассказал о просьбе к муниципальным властям активизировать работу по наполнению реестра информацией и оказывать содействие гражданам в их реализации данного права.