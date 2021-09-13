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В Башкирии досрочно завершится адресная программа

13 сентября 2021, 14:24
Фото: 1mediainvest.ru
Согласно новому дополнительному соглашению с Фондом содействия реформирования ЖКХ, регион обязуется завершить расселение аварийного фонда до конца 2023 года.

Стало известно, что Башкирия обязуется завершить расселение аварийного фонда до конца 2023 года. Так, согласно сообщению Министерства строительства и архитектуры республики, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку на предоставление 951,48 миллионов рублей на досрочное завершение адресной программы. Известно, что Башкирия из своего бюджета выделит более 211 миллионов рублей. Все средства направят на расселение 1 530 человек из 602 аварийных домов в 16 муниципалитетах республики.

Сообщается, что между Фондом и республикой было подписано дополнительное соглашение, согласно которому Башкирия обязуется завершить адресную программу до конца 2023 года. Важно, что в перечень аварийных домов для досрочного расселения входят те дома, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года.

Напомним, что Фонд содействия реформирования ЖКХ в период с 2008 по 2016 год выделил порядка 9,11 миллиарда рублей, республика за этот период также вложила 10,07 миллиарда рублей. Так, за указанный период переселили 40 776 человек из более чем 14,5 тысяч домов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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