Председатель ЦИК по Башкирии отчиталась о подготовке к выборам в регионе

Уже в конце этой недели в Башкирии как и по всей России пройдут дни голосования, в ходе которых жителям Башкирии предстоит участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (Толбазинский, Краснохолмский и Буйский районы). Также пройдут и многочисленные дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления Республики Башкортостан.
Председатель ЦИК по Башкирии Илона Макаренко сообщила о том, как идет подготовка к Единым дням голосования. Макаренко напомнила, что в этом году выборы будут проходить в течении трех дней – 17,18,19 сентября, каждый день участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов. Все помещения для голосования по словам Макаренко готовы, также в полной мере все участки обеспечены и средствами индивидуальной защиты, для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Также председатель ЦИК Башкирии сообщила о том, что все избирательные участки в полной мере обеспечены сейфами для хранения, камерами видеонаблюдения, также Макаренко рассказала и о том, что в полной мере обеспечена и работа выездных избирательных участков. Важно, что из-за выборов, которые в половине из всех случаев пройдут в образовательных учреждения, пятница, 17 сентября становится не учебным днем, ученики школ будут в этот день заниматься внеклассной работой.