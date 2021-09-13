Отопление, обследование «Уфахимпрома», сообщение о минировании. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии отопительный сезон в больницах, школах и детсадах начнется 16 сентября. По словам министра ЖКХ Башкирии Алана Марзаева, все муниципалитеты проинформировали МинЖКХ о заполнении систем отопления водой, 5 муниципалитетов подготовили паспорта готовности к зиме. Если погода не изменится, планируется к 20–22 сентября начать и подключения многоквартирных домов, однако никаких точных дат пока не озвучено.
Стало известно, как будет работать штаб по вопросам отопления и уборки снега в Уфе. Так, жители столицы смогут сообщить о проблеме по 4 каналам связи: сайт администрации города, по номеру (347)277-09-11, а также офисы ЕРКЦ и телеграм-бот. Известны также и сроки устранения проблем. Так, проблемы по теплоснабжению будут устраняться от 4 до 24 часов, разъяснения по начислениям в течение 3-х дней, а уборка снега — от 1 до 3 дней.
В Уфе специалисты Росприроднадзора начали обследовать промплощадку «Уфахимпром». На данный момент территория бывшего предприятия представляет собой площадь отравленных водоемов, почвы и отходов. Отмечено, что земля на общей площади 142,9 га оказалась загрязнена, а общий объем шлама и ила составляет 412,14 тысяч кубометров. Для разработки проекта по ликвидации последствий работы предприятия необходимо тщательное изучение территории, после чего Правительство России будет принимать решения о ее рекультивации.
В десятки школ Уфы поступило сообщение о минировании. На местах работают сотрудники экстренных служб, компетентные службы пока не комментируют ситуацию. Собственный источник Mkset сообщает в редакцию о том, что в школы поступили сообщения о минировании, однако официального подтверждения этой информации нет, в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили о том, что в данный момент обстоятельства выясняются.
Глава Башкирии завершил опрос о благоустройстве парков в Уфе. Ровно 2 недели назад глава Башкирии решил провести опрос среди уфимцев какой парк следует благоустроить в первую очередь. Так, в перечне значились 8 парков. По итогам голосования лидирующее место занял парк Нефтехимиков за него проголосовали более 10 тысяч пользователей, второе и третье место заняли парковая зона около озера Теплое и Центральный парк Демы, за которые проголосовали 5 539 и 5 316 пользователей. Теперь, как было отмечено в публикации Радия Хабирова, будет представлено поэтапное развитие парковых зон в Уфе.