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МВД проверит книгу Ярмыш на пропаганду наркотиков и ЛГБТ

13 сентября 2021, 14:07
Сотрудники управления МВД российской столицы взяли на экспертизу книгу «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Ее автор — пресс-атташе Алексея Навального Кира Ярмыш.

По данным информационного издания RT, правоохранительные структуры Москвы планируют провести проверку издания на предмет его соответствия закону.

Письменное обращение направили в Генпрокуратуру представители общественности, имеющие отношение к Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Они просят проверить книгу Ярмыш, поскольку она описывает лесбийские постельные сцены, а также инструктирует о том, как курить гашиш.

Московским полицейским предстоит теперь вынести решение о том, присутствует ли на страницах издания пресс-секретаря российского оппозиционера Навального пропаганда наркотических веществ и ЛГБТ.

По словам главы ФПБК Виталия Бородина, Кире Ярмыш едва ли удастся избежать ответственности. Однако, пока неясно, какой она будет — административной или же уголовной.

«Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности», — заявил Бородин.

16 августа текущего года суд вынес вердикт о том, что Кира Ярмыш виновна в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил». Пресс-секретаря приговорили к полутора годам заключения.

27 августа сторона защиты обратилась с апелляцией. Однако, Кира Ярмыш предпочла не дожидаться результата и покинула Россию.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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