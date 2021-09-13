Кандидат в депутаты Госдумы РФ Алексей Нилов предложил оппонентам объединиться с ним

Алексей Нилов начал встречу с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды» с целой серии неожиданных заявлений. Прежде всего, он разъяснил суть своего обращения к семерым оппонентам по выборам, которое было опубликовано накануне.
Среди моих оппонентов по выборам в Госдуму, которые баллотируются в Благовещенском одномандатном избирательном округе, есть известные личности, а также совсем не публичные люди. Часть из них считает себя оппозиционерами. Моя команда единомышленников провела социологическое исследование среди избирателей и выяснила, что большинство из них отдают свои симпатии именно моей кандидатуре. На основании этого я и обратился к оппонентам с предложением отказаться от участия в выборах в мою пользу. Если устранить размытие голосов, польза от этого будет всем. После выборов мы с оппонентами смогли бы объединиться и создать координационный совет по защите прав и интересов жителей нашего избирательного округа, чтобы работать на благо народа. Ведь это наша общая цель, правда? объяснил Алексей Викторович свою позицию.
Под его обращением, опубликованным в Instagram, уже накопилось много одобрительных комментариев. Подписчики отмечают, что на фоне других кандидатов в депутаты Алексей Нилов, действительно, является человеком, которые оказывает реальную помощь избирателям, причем делает это постоянно, а не по праздникам или в канун выборов.
Важно отметить, что Алексей Нилов ведет свою избирательную кампанию весьма достойно, не опускается до оскорблений в адрес оппонентов, регулярно общается с избирателями, которые, впрочем, и так хорошо его знают, как вполне ответственного депутата Госсобрания-Курултая Башкирии.
Об этом говорит, к примеру, тот факт, что Алексей Викторович, будучи действующим депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии, указывает в открытом доступе номер своего мобильного телефона, по которому можно без особого труда дозвониться до него, чтобы передать просьбу или просто пообщаться напрямую. Среди нынешних депутатов такой поступок — большая редкость.
— Из моего депутатского опыта больше всего запомнились, конечно, последние коронавирусные полтора года. Были периоды, когда избиратели звонили мне даже по ночам. Их можно понять — когда близкий человек задыхается, а скорая никак не приезжает, пойдешь на что угодно, лишь бы спасти его. Мы вместе искали выход, я обзванивал своих знакомых, искал контакты в минздраве, чтобы оперативно решить проблему. Кстати, опять же по своему опыту, могу сказать, что среди чиновников не так уж мало хороших и отзывчивых людей. Просто они могут не всегда четко представлять истинные масштабы проблемы. Недавно я встретился с сотрудником одного министерства довольно высокого ранга, которому часто направлял обращения избирателей, и он предложил мне для оперативного решения проблем звонить ему напрямую на мобильный телефон. Я считаю такое отношение тоже высокой оценкой своей работы, — рассказал Алексей Нилов.
Среди вопросов, решение которых он наметил для себя на будущее на случай, если станет депутатом Госдумы, есть темы, от которых зависят жизнь и здоровье множества людей.
Например, Нилов намерен добиваться восстановления числа лесников, поскольку эта мера, безусловно, поможет решить проблему лесных пожаров. Именно эти профессионалы в прежние годы контролировали ситуацию в лесах.
Алексей Викторович считает также, что необходимо наладить систему поддержки самозанятых, фермеров и частных производителей, облегчить схему их взаимодействия с госструктурами, включая крупные корпорации и торговые сети.
Он также считает своим долгом добиваться не только возвращения пенсионного возраста к прежним показателям, но и предлагает оставить возможность, по желанию граждан, продолжать трудовую деятельность даже после достижения 55 лет женщинами и 60 лет - мужчинами.
Еще один предлагаемый Алексеем Ниловым законопроект – это создания инструмента по контролю за рейтингом эффективности государственных служащих.
Мы, как налогоплательщики, должны видеть отчеты о работе каждого чиновника: сколько встреч он совершил, сколько законопроектов внес. Тогда сразу станет видно, кто реально работает, а кто «сдает тушку в аренду», заявил кандидат.
Кроме того, по словам Алексея Нилова, необходимо разработать и принять четкие законодательные нормы, обязующие чиновников экономить государственный бюджет, чтобы они отвечали рублем за свои решения, когда миллионы закапываются в землю. Таких примеров в Уфе достаточно — затяжной ремонт проезжей части на бульваре Ибрагимова и улице Комсомольской, установка шумозащитного экрана на улице Космонавтов, набережная реки Белой возле Монумента Дружбы и т. д.
Есть у Алексея Викторовича и свое мнение по поводу наполнения госбюджета. Он поддерживает мнение о том, что в России, как и в других развитых странах, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогов, чтобы увеличить налоговую ставку для миллионеров и миллиардеров и освободить от этого финансового бремени малоимущих.
Но самой резонансной инициативой, которую озвучил Алексей Нилов, пожалуй, является идея снять мораторий на смертную казнь для педофилов и террористов.
На мой взгляд, совершенно очевидно, что угроза смертной казни могла бы стать реальным сдерживающим фактором для преступников такого рода, а значит, можно было бы спасти тысячи людей, особенно беззащитных детей. Ведь понятно же, что перспектива пожизненного заключения, при котором вдобавок через определенный срок еще и возможно помилование, не напугает людей, которые готовы легко жертвовать жизнями других,уверен Алексей Нилов.
Как признался Алексей Викторович на встрече с журналистами, он чувствует в себе потребность помогать людям, причем речь идет порой не столько о материальной, сколько о моральной поддержке. Ведь если вовремя поддержать человека, его жизненный путь может кардинально измениться.
— Дело в том, что я сам прошел сложный путь. Я являюсь инвалидом детства, с 19 лет живу один, так что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выжить, двигаться вперед, получить образование, овладеть профессией, занять определенное положение в обществе. Я жил в Зауралье, потом уезжал в Якутию, во Владивосток, а затем вернулся в Башкирию. Я постоянно помню об испытаниях, которые преодолел сам, и ощущаю в себе огромное желание помогать другим людям. Бывало так, что человек обращается ко мне и говорит, что не может справиться со своими проблемами. Тогда я просто рассказываю ему про свою судьбу, через что пришлось пройти мне, и это помогает ему взглянуть на свои проблемы иначе. Я точно знаю, что среди моих знакомых есть люди, которым общение со мной помогло измениться. Они мне сами признавались в этом. Наверное, в этом и заключается моя миссия — помогать другим и изменять мир к лучшему. Став депутатов Госдумы, я получу больше возможностей для этого, — поделился своими мыслями Алексей Нилов.
Справка Mkset
Нилов Алексей Викторович. Депутат Государственного собрания-Курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу, член Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — за правду».
Родился 26 ноября 1977 года в городе Магнитогорске Челябинской области, образование высшее — окончил Башкирский государственный университет.
Основное место работы, занимаемая должность — Общество с ограниченной ответственностью Международная франчайзинговая образовательная управляющая компания «Перспектива-24», директор Департамента по обеспечению безопасности в сфере недвижимости и юридических услуг.
Независимый эксперт Министерства юстиции Российской Федерации по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Заказчик публикации: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Благовещенскому одномандатному избирательному округу №4 Нилов Алексей Викторович.
Оплачено из средств специального избирательного счета № 40810.810.9.06009001921 кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Благовещенскому одномандатному избирательному округу №4 Нилова Алексея Викторовича.
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