Кандидат в депутаты Госдумы РФ Алексей Нилов предложил оппонентам объединиться с ним

— Дело в том, что я сам прошел сложный путь. Я являюсь инвалидом детства, с 19 лет живу один, так что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выжить, двигаться вперед, получить образование, овладеть профессией, занять определенное положение в обществе. Я жил в Зауралье, потом уезжал в Якутию, во Владивосток, а затем вернулся в Башкирию. Я постоянно помню об испытаниях, которые преодолел сам, и ощущаю в себе огромное желание помогать другим людям. Бывало так, что человек обращается ко мне и говорит, что не может справиться со своими проблемами. Тогда я просто рассказываю ему про свою судьбу, через что пришлось пройти мне, и это помогает ему взглянуть на свои проблемы иначе. Я точно знаю, что среди моих знакомых есть люди, которым общение со мной помогло измениться. Они мне сами признавались в этом. Наверное, в этом и заключается моя миссия — помогать другим и изменять мир к лучшему. Став депутатов Госдумы, я получу больше возможностей для этого, — поделился своими мыслями Алексей Нилов.