Так или иначе, но новый праздник под названием “Хеллоуин” прочно закрепился в западной культуре, а в XIX веке в Шотландии он уже отмечался как забавный карнавал с переодеваниями, масками и раздачей сладких угощений. Кстати, о названии. Некоторые полагают, что оно произошло от английского слова «хелло» - приветствия в англоязычных странах. Однако это неверно. «Halloween» – это адаптация фразы All Hallows Even (Even – сокр. от evening – вечер), что переводится как «Вечер в канун Дня всех святых».