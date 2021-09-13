Так вот, главным кельтским праздником считался Самайн. По сути, для них он был чем-то вроде нашего Нового года, то есть определенным рубежом, когда светлая часть года сменяется темной. Праздновали его 31 октября, провожали лето, завершали сезон урожая, готовились к зиме – темной, долгой и холодной. Отмечали это событие ярко и зрелищно, с обильными застольями и возлияниями. Причем длилось все это несколько дней. И все это время повсюду горели костры (горящие светильники из тыквы – дань именно языческой традиции). Люди прыгали через огонь – считалось, что пламя очищает тело и душу. Ну и, конечно, не обходилось без жертвоприношений. Резали много скота, чтобы заготовить запасы на зиму. По обугленным костям животных друиды делали предсказания на будущий год – каким он будет, уродится ли урожай, успешными ли будут войны, не настигнет ли голод.