Хеллоуин стал в 90-е для российских жителей настоящим открытием. Ранее мы не были знакомы с западной культурой, в которой, кстати, этот праздник занимает очень важное место. По сути, в Европе он является вторым после Рождества по значимости и народной любви. Хеллоуин любят за обилие традиций и ритуалов, за возможность проявить фантазию и окунуться в безудержное веселье.
А еще за его налет мистики и таинственности. Так уж повелось, что Хеллоуин – это день, когда в шуточной форме воспевается культ темных сил. Поэтому приветствуется перевоплощение в образы всякой нечисти - ведьм, колдунов, зомби, троллей, вампиров, призраков и прочих персонажей из сказок и фильмов ужасов. А еще принято украшать дома в соответствующей стилистике. Прежде всего на видном месте должны красоваться тыквы – это символы Хеллоуина. На Западе их называют «светильниками Джека», речь о них пойдет ниже.
Тыква вообще в этот день королева праздника. Ее активно задействуют в праздничном меню, мастерят из нее поделки и сувениры, которые потом продают или дарят детям. Кстати, ребятня особенно обожает праздник, потому что в этот день родители точно не могут им запретить сладкое. С раннего утра детишки отправляются по домам соседей или знакомым собирать «дань» конфетами. При этом они приговаривают: «Сладость или гадость?», намекая на то, что, не получив сладкого, точно сделают жадному хозяину какую-то пакость. Но, к счастью, до этого не доходит, потому что люди уже в преддверии Хеллоуина запасаются кондитерскими изделиями и щедро одаривают маленьких гостей.
Словом, в наши дни Хеллоуин превратился в веселый карнавал с красочными костюмами, танцами и угощениями. И если на Западе праздновать его стало уже устоявшейся традицией, то для россиян он все еще достаточно новый. Но многие уже успели полюбить это необычное новшество и ежегодно отмечают его тематическими вечеринками. Какого числа будет праздник в честь Хеллоуина-2021 в вашем городе? Следите за местными афишами. Примечательно, что в этом году праздник попадает на выходной день – воскресенье.
Чтобы узнать историю Хеллоуина, нужно совершить экскурс в очень далекие времена. Тогда на территории современной Европы люди были язычниками, царила дохристианская эра. Считается, что зародился праздник еще при кельтах, то есть племенах, которые являются прапрародителями современных британцев, ирландцев и шотландцев.
Так вот, главным кельтским праздником считался Самайн. По сути, для них он был чем-то вроде нашего Нового года, то есть определенным рубежом, когда светлая часть года сменяется темной. Праздновали его 31 октября, провожали лето, завершали сезон урожая, готовились к зиме – темной, долгой и холодной. Отмечали это событие ярко и зрелищно, с обильными застольями и возлияниями. Причем длилось все это несколько дней. И все это время повсюду горели костры (горящие светильники из тыквы – дань именно языческой традиции). Люди прыгали через огонь – считалось, что пламя очищает тело и душу. Ну и, конечно, не обходилось без жертвоприношений. Резали много скота, чтобы заготовить запасы на зиму. По обугленным костям животных друиды делали предсказания на будущий год – каким он будет, уродится ли урожай, успешными ли будут войны, не настигнет ли голод.
Но эксперты полагают, что не один Самайн дал начало празднику Хеллоуин. Его происхождение считается результатом смешения языческой и христианской культур. Новая христианская религия принесла на территорию Европы свои праздники. Одним из самых почитаемых был День всех святых, отмечаемый 1 ноября. Следом за ним, 2 ноября, христиане устраивали День поминовения усопших. Как-то незаметно, с течением столетий канун Дня всех святых превратился в отдельное празднование с присущим ему культом темных сил. Возможно, это было сделано в противовес наступающему светлому празднику: люди хотели задобрить и темные силы для баланса добра и зла.
Так или иначе, но новый праздник под названием “Хеллоуин” прочно закрепился в западной культуре, а в XIX веке в Шотландии он уже отмечался как забавный карнавал с переодеваниями, масками и раздачей сладких угощений. Кстати, о названии. Некоторые полагают, что оно произошло от английского слова «хелло» - приветствия в англоязычных странах. Однако это неверно. «Halloween» – это адаптация фразы All Hallows Even (Even – сокр. от evening – вечер), что переводится как «Вечер в канун Дня всех святых».
Какого числа отмечается Хеллоуин? 31 октября или 1 ноября? Ведь есть две версии точной даты праздника. Историки отвечают: в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сегодня Хеллоуин принято отмечать большими компаниями, всей семьей или даже несколькими, собрав всех детей. Ребятня уже заранее изводит взрослых вопросами: «Через сколько дней Хеллоуин? Сколько осталось до Хеллоуина?». Все потому, что праздник действительно заряжает отличным настроением на целый год.
Хеллоуин – это кладезь яркой символики, которая отражает дух праздника, связанный с различными таинствами и мистикой, потусторонним миром и магией. Главным символом Хеллоуина, как уже было сказано, является тыква. Кто-то мастерит поделки из нее. Кто-то делает тыкву из бумаги или лепит из глины. Еще один атрибут – свечи. Их зажигают по всему дому, и он наполняется теплом и уютом. Ну и конечно, стоит заранее позаботиться о костюме для тематической вечеринки.
Визитная карточка Хеллоуина – это светящаяся «голова» из выдолбленной тыквы. Ну кто из нас не знает этот зловещий оскал и горящие глаза? Называется этот вечный символ праздника «светильник Джека» или «фонарик Джека» (Jack-o-lantern). В ирландском фольклоре есть интересная легенда, которая объясняет происхождение этого названия.
Жил когда-то в стародавние времена кузнец по имени Джек. И был он хитрее самого дьявола. По крайней мере дважды он обводил нечистого вокруг пальца. Да не просто так! Выторговал хитрец у дьявола право не попадать в ад и жить беззаботно столько, сколько ему отведено. Однажды Джек все-таки преставился. Правда, в рай дорога ему была закрыта, так как вел он далеко не праведный образ жизни. Да и в ад Джек уже не попал, как и обещал ему дьявол. И послали Джека обратно на землю.
С тех пор одинокая душа Джека вынуждена скитаться, освещая себе и другим таким же неприкаянным душам путь горящим куском угля, брошенным в пустую тыкву.
Есть еще и историческое объяснение появления “фонарей Джека”. По сути, считают историки, тыква символизирует череп. Древние кельты в праздник Самайн вешали на частокол человеческие черепа, чтобы отпугнуть врагов.
Теперь поговорим о главных действующих лицах Хеллоуина. Первое место в списке различной нечисти занимают, безусловно, ведьмы. Считается, что в этот день ведуньи со всего мира слетаются на шабаш в связи с праздником. Кстати, многие знают, что с культом ведьм связан город Салем, расположенный в США (ныне штат Массачусетс, а ранее регион Новой Англии). В XVII веке здесь развернулась самая настоящая охота на ведьм.
Религиозно настроенные жители искореняли все проявления магии или колдовства, вследствие чего объявили травлю в отношении любых женщин, которые вели себя странно или не посещали церковь. В итоге были казнены десятки невинных женщин, более сотни заключено в тюрьму. Процесс над салемскими ведьмами стал один из самых громких в истории Америки.
Сегодня в Салеме тоже можно частенько увидеть ведьм. Правда, в рамках специальных театрализованных представлений и карнавалов, которые устраиваются для туристов наряду с тематическими ярмарками и фестивалями. Свою историческую особенность горожане превратили в прибыльную статью дохода. Особенно процветает этот бизнес в дни празднования Хеллоуина.
Черные коты – верные спутники ведьм и проводники в потусторонний мир. Поэтому без них полноценного праздника не получится, как ни крути. Черных кошек издавна называли дьявольскими созданиями, приписывали им магические свойства и видели в них ведьм-оборотней. Такая дурная слава чуть было не истребила бедных животных, поскольку во времена инквизиции на них устроили жестокую охоту.
К счастью, все это осталось в прошлом. Сегодня черные коты, напротив, символизируют удачу и приносят счастье. Кстати, черный котенок будет отличным подарком на Хеллоуин.
Празднование Хеллоуина требует тщательной подготовки. Прежде всего нужно украсить дом, сшить костюм позаботиться об угощении. Традиции Хеллоуина не меняются вот уже сотни лет, и оттого люди еще больше любят этот праздник.
За несколько дней до Хеллоуина все уже начинают готовиться к событию. В больших семьях хлопоты о праздничном убранстве жилища превращаются в веселое развлечение. Дети вырезают из бумаги гирлянды, расставляют по дому сувенирные тыквы, мастерят костюмы из старой одежды и при помощи подручных средств, а мамы и бабушки занимаются выпечкой традиционного печенья и другого угощения, папы совершают праздничный шопинг.
Костюм на Хеллоуин можно смастерить за полчаса из подручных средств. Еще пять минут на соответствующий грим – и вуаля, образ готов! Ниже читайте наш обзор персонажей, которых можно легко изобразить на празднике.
Если исторический костюм графа Дракулы вам не по карману, обращайтесь к образу рядового вампира. Как правило, тут грим важнее экипировки. Понадобится лишь пудра, чтобы выбелить лицо, немного серых теней для «синяков» под глазами и красная помада для имитации капель крови на губах.
Режиссер Тим Бертон славится своими киношедеврами, замешанными на почве мистики и черного юмора. Для Хеллоуина можно нарядиться любым персонажем из картин талантливого режиссера: «Битлджус», «Суини Тодд…», «Сонная лощина» и многих других.
Мумию часто можно встретить на вечеринках в честь Хеллоуина. А все потому, что соорудить подходящий костюм можно за пять минут из старых тряпок, постельного белья или марли. Бюджетно и очень эффектно.
Образ клоуна на Хеллоуине вполне уместен, если речь идет о персонажах триллеров или фильмов ужасов. Костюм клоуна-убийцы обещает стать одним из самых колоритных на вечере, особенно если не полениться и заранее сшить наряд из ярких лоскутов и украсить аппликацией.
Ну и какой же Хеллоуин без дьявола – главного антигероя вечеринки! Традиционно для этого образа достаточно черно-красной мантии и ободка с рогами.
Чаки – кукла-убийца из одноименного фильма ужасов, которая приходит по ночам в спальни своих хозяев, чтобы расправиться с ними. Воссоздать образ Чаки довольно легко: достаточно надеть джинсовый комбинезон, маску Чаки и рыжий парик.
Кукла Билли – персонаж из хоррора «Пила»: леденящая душу белая маска с красными спиралями на щеках и подвижной челюстью. Именно в этой маске, по сюжету, маньяки приходят к своим жертвам. Маску несложно смастерить, но потребуется немного времени. Первым делом нужно вылепить форму из глины, потом покрыть папье-маше, а когда высохнет - разрисовать.
«Ожившие мертвецы» на вечеринке Хеллоуин, безусловно, будут пользоваться немалым успехом. Хотя для этого яркого образа нужен минимум средств. Поношенная одежда (можно использовать даже дырявую), красная краска для имитации крови и немного косметики для соответствующего грима.
Главная героиня Хеллоуинского бала должна выглядеть стильно и безупречно. Что это будет: черное платье в пол или юбка с корсетом – решать вам. Главное не забыть мантию с капюшоном и традиционную ведьминскую метлу.
До Хеллоуина осталось совсем мало времени. Если костюмы и убранство для дома готовы, то самое время подумать о музыке для вечеринки. В каком стиле будет звучать ваш саундтрек, зависит от атмосферы праздника – можно отжигать под тяжелый рок, а можно и под легкие попсовые композиции. Главное, чтобы у всех участников вечера было отличное настроение, а воспоминания остались самые веселые.
Мир Хеллоуина открывается для поклонников этого праздника и в многочисленных фильмах и сериалах. Тут и ужастики, и фэнтези, и мистика, и черная комедия. Как правило, все это великолепие сделано в Голливуде, но фильмы имеют переводы, их легко найти на русском языке.