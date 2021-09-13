Глава РЭО: Отсрочка реформы РОП противоречит экологическому благополучию страны

Ранее Минсельхоз России предложил отложить реформу РОП, заявив, что обязательства по утилизации мусора должны расти поэтапно, вплоть до 2025 года, передает kp.ru.
Инициативу осудило экспертное сообщество, в частности глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, который отметил, что времени для адаптации у бизнеса было достаточно — РОП введена в России с 2015 года.
Исмаилов считает, что со следующего года нужно вводить норматив утилизации до 100%. Он напомнил, что существующей альтернативой экосбору является самостоятельная утилизация отходов.
«Без наполнения отрасли поступлениями от экосбора, который послужит главным источником инвестиций в инфраструктуру, мы будем отставать в развитии всей реформы обращения с ТКО», — считает эксперт.
Исмаилов также добавил, что введение 100-процентного норматива утилизации с 2022 года не приведет к росту цен. Он предостерег компании, играющие на блокировке принятия закона, от спекуляций на эту тему. Позицию Исмаилова поддержал и председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. По его словам, введение норматива ниже 100-процентного показателя является половинчатой мерой, а позиция по этому вопросу Минсельхоза не выдерживает никакой критики.
При этом Денис Буцаев заметил, что предложение растянуть переход на 100%-ный норматив утилизации до 2025 года равнозначно предложению перенести реализацию концепции РОП на 2025 год.
«Реальная стоимость 100-процентной утилизации не способна существенно увеличить стоимость конечного товара. Что же касается роли бизнес-ассоциаций, то посредством таких объединений „загрязнители“ получают возможность экономить на уплате экологического сбора путем занижения в ходе конкурентных процедур стоимости услуг по утилизации», — заключил Буцаев.