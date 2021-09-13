Глава РЭО: Отсрочка реформы РОП противоречит экологическому благополучию страны

Исмаилов также добавил, что введение 100-процентного норматива утилизации с 2022 года не приведет к росту цен. Он предостерег компании, играющие на блокировке принятия закона, от спекуляций на эту тему. Позицию Исмаилова поддержал и председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. По его словам, введение норматива ниже 100-процентного показателя является половинчатой мерой, а позиция по этому вопросу Минсельхоза не выдерживает никакой критики.