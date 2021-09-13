mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии завершил опрос о благоустройстве парков в Уфе

13 сентября 2021, 08:28
Фото: 2gis.ru
Более 10 тысяч уфимцев проголосовали за парк Нефтехимиков.

Ровно 2 недели назад глава Башкирии решил провести опрос среди уфимцев какой парк следует благоустроить в первую очередь. Так, в перечне значились: Парк им. Ленина, Парк Лесоводов, Сад культуры и отдыха им. Аксакова, Парковая зона около озера Теплое, Центральный парк Демы, Парк им. Якутова, Парк Нефтехимиков и Парк им. Мажита Гафури. Как отметил Радий Хабиров, это его личный план реконструкции парков до 2024 года.

По итогам голосования лидирующее место занял парк Нефтехимиков за него проголосовали более 10 тысяч пользователей, второе и третье место заняли парковая зона около озера Теплое и Центральный парк Демы, за которые проголосовали 5 539 и 5 316 пользователей. Теперь, как было отмечено в публикации Радия Хабирова, будет представлено поэтапное развитие парковых зон в Уфе.

Напомним, что в текущем году работы по благоустройству завершится в парках «Южный», «Волна» и в сквере «Птицы», также в парке «Кашкадан» первый этап благоустройства завершится 11 октября.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48