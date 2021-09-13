Глава Башкирии завершил опрос о благоустройстве парков в Уфе

Ровно 2 недели назад глава Башкирии решил провести опрос среди уфимцев какой парк следует благоустроить в первую очередь. Так, в перечне значились: Парк им. Ленина, Парк Лесоводов, Сад культуры и отдыха им. Аксакова, Парковая зона около озера Теплое, Центральный парк Демы, Парк им. Якутова, Парк Нефтехимиков и Парк им. Мажита Гафури. Как отметил Радий Хабиров, это его личный план реконструкции парков до 2024 года.