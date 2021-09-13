Глава Башкирии пожурил муниципальных глав за ремонт подъездов и велел все исправить

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров в очередной раз обратил внимание на некачественный ремонт подъездов Башкирии и Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке и других городах. Ранее тема ремонта в подъездах Уфы уже вызывала гнев руководителя региона, на этот раз досталось главам муниципалитетов, которые отличились самым некачественным ремонтом.