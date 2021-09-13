Германия пообещала Украине продолжить транзит газа

Меркель отметила, что вопрос относительно транзита газа должен обсуждаться Европейской комиссией, так как ресурс требуется не только немецким предприятиям. Германия и США согласились с тем, что Украине необходимо дать возможность заключить соглашение о транзите топлива на 10 лет, так как действующее подходит к концу в 2024 году.