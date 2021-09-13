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Германия пообещала Украине продолжить транзит газа

13 сентября 2021, 16:43
Фото: pxhere.com
Германия сообщила о том, что транзит российского газа через ее территорию продолжится после запуска “Северного потока-2”. Данные договоренности были достигнуты между Ангелой Меркель и Матеушем Моравецким.

Меркель дала комментарий, что понимает озабоченность Украины окончанием строительства “Северного потока-2”. Совместно с Соединенными Штатами Америки был назначен представитель, который примет участие в обсуждении вопросов транзита газа по территории Украины. Об этом сообщает infox.ru.

Меркель отметила, что вопрос относительно транзита газа должен обсуждаться Европейской комиссией, так как ресурс требуется не только немецким предприятиям. Германия и США согласились с тем, что Украине необходимо дать возможность заключить соглашение о транзите топлива на 10 лет, так как действующее подходит к концу в 2024 году.

Было отмечено, что Россия не против составления соглашения с Украиной, однако договор должен быть оформлен с учетом новых реалий и появления конкуренции.

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